Вілкул доручив завершити перегляд тарифів на теплопостачання для бюджетної сфери

Віце-прем'єр України Олександр Вілкул доручив Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), протягом місяця завершити перегляд тарифів на теплову енергію для бюджетної сфери по всій Україні, повідомляє прес-служба віце-прем'єра.

«Завдяки зменшенню ціни на російський газ, актуальним питанням є зниження тарифів на 22-25% на теплову енергію для споживачів бюджетної сфери - дитсадків, шкіл, лікарень та інших. Тому ставлю завдання Нацкомпослуг протягом місяця завершити перегляд тарифів по всій Україні. Зараз уже переглянуті тарифи для 70% підприємств теплокомуненерго (це 160 з 264 підприємств - ліцензіатів Нацкомпослуг)», - цитує Вілкула прес-служба.

За його словами, до 25 січня повинні бути скориговані тарифи на теплову енергію, централізоване опалення та постачання гарячої води для підприємств, для яких ці тарифи встановлюэ місцева влада. Для цього підприємствам необхідно отримати висновки Державної інспекції з контролю за цінами.

«До 20 січня регіони повинні надати повний перелік підприємств, яким необхідно скоригувати тарифи з урахуванням зниження ціни на природний газ», - сказав Вілкул.

Крім того, віце-прем'єр наголосив на необхідності прискорення укладення договорів купівлі-продажу газу на 2014 рік між НАК «Нафтогаз України» та підприємствами, що надають послуги з теплопостачання.

Прес-служба також нагадала, що раніше Вілкул зазначав, що тарифи для населення протягом 2014 року залишаться стабільними. Держава й надалі продовжить надавати дотації на оплату за газ для населення, на 55% дешевше, ніж для підприємств теплокомуненерго.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року на засіданні українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів Росії та України Володимира Путіна і Януковича було прийнято рішення про зниження вартості російського газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів з 400 дол. за тисячу кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).

30 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), у зв'язку зі зниженням ціни на імпортований з Росії газ на третину до рівня 268,5 дол. за тисячу кубометрів, прийняла рішення знизити з 1 січня 2014 року граничну ціну на газ для промислових споживачів на 10% - до 3113 грн за тисячу кубометрів і для державних установ - на 29%, до 2448 грн за тисячу кубометрів.

Вже 31 грудня Нацкомпослуг на позачерговому засіданні прийняла рішення з 1 січня 2014 року знизити тарифи на теплопостачання для бюджетних організацій в середньому на 22% - до 599 грн за Гкал, а для комерційних організацій на 12% - до 683 грн за Гкал.

При цьому в Нацкомпослуг стверджували, що підстав для перегляду тарифів на послуги з теплопостачання для населення немає, тому що при розрахунку тарифів на теплову енергію, призначену для потреб населення, використовується вартість природного газу українського видобутку.