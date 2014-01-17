Проскуряков розповів, коли Chevron зможе розпочати роботи на Олеській площі

Американська компанія Chevron зможе розпочати роботи з видобутку сланцевого газу на Олеській площі (Львівська та Івано-Франківська обл.) орієнтовно у ІІІ кварталі 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Івано-Франківській облдержадміністрації повідомив міністр екології і природних ресурсів України Олег Проскуряков.

За його словами, зараз закінчуються роботи над підписанням операційної угоди.

«Найближчим часом вона повинна бути підписана, - зауважив міністр. - Після цього протягом 90 днів компанія повинна подати програму робіт, яку вона планує на 2014 рік, і на міжвідомчій комісії щодо угод з розподілу продукції вона повинна бути схвалена».

На думку міністра, лише тоді компанія почне роботи на ділянці Олеська, а попередньо ще потрібно пройти екологічний моніторинг і екологічну експертизу.

Довідка УНІАН. Реалізацією проектів з видобутку сланцевого газу в Україні займаються дві американські компанії - Shell і Chevron. Shell веде розробку Юзівської площі (Донецька і Харківська обл.), а Chevron - Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.). Обидві компанії, за словами українських чиновників, мають намір вкласти близько 20 млрд дол. у видобуток сланцевого газу в Україні.