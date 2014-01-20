Shell продає частину газових активів в Австралії за 1,14 млрд долл.
13:45, 20 січня 2014Енергетика
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Royal Dutch Shell продає частину газових активів
Компанія Royal Dutch Shell оголосила про досягнення угоди про продаж частини свого газового бізнесу в Західній Австралії компанії Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company за 1,14 млрд дол., пише ИТАР-ТАСС.
У рамках угоди Royal Dutch Shell продає 8% участі в проектах з видобутку газу на родовищах Wheatstone і Lago, а також 6,4% в комплексі з виробництва скрапленого газу. Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company - підрозділ державної нафтової компанії Кувейту - є партнером Royal Dutch Shell у всіх цих трьох проектах і зараз збільшує в них свою участь.
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