Нафтогазова компанія JKX запустила нову свердловину в Полтавській області

Британська нафтогазова компанія з активами в Україні JKX Oil&Gas з 15 січня запустила в роботу першу свердловину на Єлизаветівському родовищі, розташованому в 35 км на південний схід від Полтави.

Про це йдеться в повідомленні компанії на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, компанія досягла стабілізації добового видобутку газу на рівні близько 200 тис. куб. м (7,2 млн куб футів) і конденсату на рівні 0,5 куб. м на добу (3 бареля).

"Запуск Єлизаветівської родовища був досягнутий в строк і в рамках бюджету, а також відображає силу і глибину інженерного та управлінського потенціалу нашої української дочірньої компанії «Полтавська газонафтова компанія». Ми з нетерпінням чекаємо від компанії реалізації подібних проектів у найближчому майбутньому", - йдеться в повідомленні компанії з посиланням на слова виконавчого директора JKX Пола Девіса.

Як раніше повідомляв УНІАН, JKX Oil&Gas у третьому кварталі 2013 року збільшила добовий видобуток природного газу в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року в 1,83 рази - до 1,9 млн куб. м.

У кінці серпня 2013 року JKX Oil&Gas успішно завершила останній етап багатоступеневого гідророзриву пласта (ГРП) на свердловині R-103 (Руденковское родовище, Полтавська обл.).

JKX Oil&Gas в 2013 році вклала до 50 млн дол. в розвідку і видобуток вуглеводнів в Україні.

Компанія JKX Oil&Gas plc займається розвідкою, видобутком нафти і газу в Україні (основний бізнес), Грузії, Угорщині, Болгарії, Словаччині, США та Росії. JKX Oil&Gas входить до лістингу Лондонської фондової біржі.

В Україні JKX Oil&Gas через створену в 1994 році Poltava Petroleum Company (СП «Полтавська газонафтова компанія») розробляє Ново-Миколаївське родовище в Полтавській області загальною площею 271 кв. км, а також має дозвіл на розвідку Заплавського, Єлизаветівського та Червоноярського-Східного родовищ загальною площею 171,2 кв. км.