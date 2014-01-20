Дешевий російський газ не звільняє Україну від модернізації ЖКГ - глава Мінрегіону

Дешевий російський газ не позбавляє Україну стимулів щодо модернізації житлово-комунального господарства, зниження споживання газу та переходу на альтернативні джерела енергії.

Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на главу відомства-Геннадія Темника.

Міністр пояснив, що комунальна теплоенергетика щорічно використовує понад 10 млрд куб. м газу. До того ж на сьогодні держава купує природний газ за ціною 268 дол./тис. куб. м, а підприємства теплоенергетики закуповують його у НАК «Нафтогаз» за ціною 160 дол./тис. куб. м. За даними Темника, ця різниця обходиться державі в 6 млрд грн щорічно.

«Це великі збитки, які стимулюють галузь до істотної економії. Держава зацікавлена, щоб вітчизняна теплоенергетика максимально зменшила споживання природного газу. Над цим питанням ми працюємо давно, і цього року також будемо впроваджувати заходи з технічного переоснащення котелень та модернізації мереж, що дозволяє скоротити споживання газу підприємствами теплоенергетики», - цитує главу Мінрегіону прес-служба відомства.

Міністр також нагадав, що в 2013 році завдяки модернізації котелень, їх переведення на альтернативні види палива, а також заміну та капремонт тепломереж вітчизняні підприємства теплоенергетики вже скоротили споживання газу майже на 6% у порівнянні з 2012 роком - до 10,1 млрд куб. м. За словами Темника, ця робота продовжиться і в поточному році.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня під час двосторонньої зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії була досягнута домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів з 400 дол. за тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ в 2013 році).

За даними Мінрегіону, зниження ціни російського газу і, як наслідок, зменшення тарифів на тепло для бюджетних організацій, дозволить Україні щорічно заощаджувати близько 11 млрд грн бюджетних коштів, частину з яких відомство пропонує направити на модернізацію житлово-комунального господарства.