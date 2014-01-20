Комісар ЄС сподівається на зацікавленість України в реверс газу зі Словаччини

Брюссель. Комісар Європейського Союзу з питань енергетики Гюнтер Оттінгер сподівається на зацікавленість України в підписанні угоди щодо реверсних поставок газу зі Словаччини.

Про це він повідомив на прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

“У нас були довгі переговори України і Словаччини. Були правові та технічні питання. Я думаю, що ми ще не на стадії підписання угоди, але наступного тижня будуть ще одні переговори делегацій. Звичайно, в Україні останнім часом були заворушення, але я все ще вірю, що Україна буде мати інтерес до зустрічі наступного тижня і що ми наблизимося до підписання угоди”, - наголосив Оттінгер.

“Ми хочемо, щоб європейські газові мережі були повністю завантажені і були прибутковими, і реверсні поставки якраз є частиною цього - щоб газ йшов не тільки з Росії через Україну до Словаччини. Ясна річ, що в Україні також існують величезні сховища для газу, і ми вже мали реверсні поставки з Угорщини в Україну і з Німеччини та Польщі в Україну”, - зазначив комісар ЄС.

Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький повідомив 15 січня, що українська сторона вже підписала угоду про реверсивних постачання газу в Україну з Європи через територію Словаччини і направила її словацькій стороні.

Однак у прес-службі оператора газотранспортної системи Словаччини компанії Eustream заявили, що контракту на постачання природного газу зі Словаччини, який, за словами Ставицького, Україна підписала початку року, не існує.

«Не існує договору/угоди на постачання газу між Eustream і українським партнером», - йдеться в повідомленні компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, 9 січня Ставицький заявив, що Україна, отримавши на третину дешевший російський газ з нового року, припиняє реверсні поставки газу з Європи.

Раніше Україна отримувала газ у реверсному режимі з Польщі та Угорщини і планувала підписати угоду про постачання газу зі Словаччини до кінця грудня 2013 року.

Нагадаємо, що питання організації реверсивних постачання газу зі Словаччини, як одного з ключових альтернативних маршрутів поставок палива в Україну, активно обговорювалося впродовж всього 2013 року.