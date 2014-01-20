Таран став головою Держагентства з енергоефективності та енергозбереження

17:28, 20 січня 2014
Енергетика
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Віктор Янукович

Президент України Віктор Янукович призначив Олександра Тарана головою Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Ще одним указом Януковичт звільнив Сергія Данилюка з посади першого заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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