Таран став головою Держагентства з енергоефективності та енергозбереження
17:28, 20 січня 2014Енергетика
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Віктор Янукович
Президент України Віктор Янукович призначив Олександра Тарана головою Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Ще одним указом Януковичт звільнив Сергія Данилюка з посади першого заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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