Нафта дешевшає на тлі статистики з Китаю

Світові ціни на нафту демонструють негативну динаміку у вівторок на тлі публікації статистики з КНР, свідчать дані торгів, передає "Прайм".

Ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 09.11 мск знизилася на 0,01% - до 106,34 долара за барель. Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,51% і становила 93,89 долара за барель.

За повідомленням Державного статистичного управління КНР, зростання ВВП Китаю в четвертому кварталі сповільнилося до 7,7% з 7,8% у третьому кварталі. Зростання промвиробництва в країні в грудні сповільнилося до 9,7% з 10% в листопаді. Аналітики очікували зниження показника до 9,8%.

КНР є другим найбільшим у світі виробником "чорного золота" після США, уповільнення темпів зростання його економіки може сильно вплинути на нафтовий попит.

Аналітики відзначають, що подальший тренд ціни на золото може визначити статистика, яка буде опублікована на поточному тижні.

"Ми чекаємо даних по запасах нафти і по індексу ділової активності Китаю, щоб отримати керівництво до дії", - заявив агентству Bloomberg головний стратег CMC Markets у Сіднеї Майкл Маккарті (Michael McCarthy).