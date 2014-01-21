Барель нафти ОПЕК 20 січня подорожчав на 0,18%

Ціна нафтової корзини ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у понеділок, 20 січня, підвищилася на 0,18% - до 104,24 долара за барель з 104,05 долара в попередній торговий день, йдеться в повідомленні організації.

У 2013 році середня ціна «корзини» становила 105,57 долара за барель.

У грудні 2013 року середня ціна «корзини» становила 107,49 долара за барель, у листопаді - 104,86 долара, у жовтні - 106,58 долара, у вересні - 106,32 долара, у серпні - 106,5 долара, у липні - 104,5 долара, у червні - 101,04 долара, у травні - 100,55 долара, у квітні - 100,54 долара, в березні - 106,41 долара, у лютому - 112,73 долара, у січні - 109,29 долара за барель.

У 2012 році середня ціна «корзини» склала 109,74 долара за барель, у 2011 році - 107,46 долара, у 2010 році - 77,45 долара.

Рекорд ціни «кошика» був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель.

Довідка УНІАН. Ціна «кошика» ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що видобувається країнами картелю: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), IranHeavy (Іран), BasraLight (Ірак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Лівія), BonnyLight (Нігерія), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Організація країн-експортерів нафти - ОПЕК - об'єднує ряд країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На частку 12 входять в ОПЕК країн припадає більше третини видобувається у всьому світі нафти, тобто понад 32 млн барелів у день.

Світовий попит на нафту, згідно з оцінкою аналітиків ОПЕК, у 2014 році становитиме 90,9 млн барелів на день, до того ж минулого року він був на рівні 89,9 млн.