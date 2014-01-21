Єврокомісія проведе переговори з Україною щодо реверсу газу зі Словаччини

Єврокомісія (ЄК) проведе переговори з Україною щодо реверсу газу зі Словаччини наступного тижня. Про це повідомив на прес-конференції в Брюсселі єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер, пише ИТАР-ТАСС.

"У нас були довгі переговори щодо цього, обговорювалися юридичні та технічні питання. Я думаю, ми ще не перебуваємо на стадії, коли можна укладати угоду. Наступного тижня будуть подальші переговори. Звичайно, останнім часом на Україні були величезні хвилювання. Але я сподіваюся, що до зустрічі на наступному тижні все ще буде інтерес, і ми просунемося до укладення угоди", - сказав Еттінгер.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня уряд України чекає реакцію Словаччини проектом угоди про реверсні поставки газу в Україну з Європи через територію Словаччини.

Київ вже понад рік домагається відкриття словацького маршруту для поставок з ЄС газу в країну для диверсифікації імпорту блакитного палива. Причиною цього стала висока вартість газу, що поставляється за контрактом з російським "Газпромом" (понад $400 за 1 тис. куб. м). Між тим на засіданні українсько-російської міждержавної комісії в Москві 17 грудня 2013 року було досягнуто рішення про зниження ціни російського палива для "Нафтогазу України" до $268,5 за 1 тис. куб. м з 1 січня 2014 року.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявляв, що Україна почне отримувати не менше 10 млрд куб. м газу зі Словаччини з другої половини 2014 року.

Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року. Раніше уряд висловлював ідею укласти контракт на постачання природного газу в обсязі 7 млрд куб. м в рік через територію Угорщини та Словаччини і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд куб. м. На цей момент реверс газу здійснюється через Угорщину.

Читайте такожКомісар ЄС сподівається на зацікавленість України в реверс газу зі Словаччини