Борг «Київенерго» перед «Нафтогазом» становить 3,1 млрд грн

Борг компанії «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії для потреб населення станом на 1 січня 2014 року становить 3,1 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції 21 січня в Києві заявив виконавчий директор «Київенерго» Юрій Магера.

У свою чергу, за словами Магери, заборгованість Київської міської державної адміністрації (КМДА) з різниці в тарифах перед «Київенерго» на 1 січня становить близько 2 млрд грн.

Як відомо, КМДА зі свого боку отримує дані кошти у вигляді субвенції з державного бюджету для погашення різниці в тарифах на теплову енергію.

«У нашій собівартості виробництва теплової енергії 80% - це газова складова. Той тариф, який зараз у нас є, не покриває навіть паливну складову», - сказав виконавчий директор «Київенерго».

Також Магера додав, що заборгованість бюджетних організацій різного рівня перед «Київенерго» становить 570 млн грн, а заборгованість житлово-експлуатаційних організацій - близько 1,1 млрд грн.

«Щодо електроенергії є така ж тенденція. Основний боржник це «Київводоканал», близько 240 млн грн», - зазначив Магера.

Як раніше повідомляв УНІАН, сума некомпенсованої різниці в тарифах «Київенерго» на теплову енергію станом на 1 листопада 2013 становила 1,819 млрд грн і збільшилася з початку року в 5,4 рази.

Заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету, за теплову енергію у жовтні 2013 досягла 36 млн грн. Заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету, досягла 402,9 млн. грн.

У жовтні 2013 року Верховна Рада дозволила використання векселів для погашення заборгованості за тепло і воду.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання та 183 котелень. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі).

Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) та НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).