Міжнародне енергетичне агентство підвищило прогноз світового попиту на нафту

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило свій прогноз світового попиту на нафту в 2014 році до 92,5 млн барелів на добу проти колишнього прогнозу в 92,1 млн барелів. Про це йдеться в поширеному щомісячній доповіді міжнародної організації, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Рівень споживання нафти в 2014 році, на думку експертів, стане "рекордним" для останніх років. У грудні МЕА також підвищував свій прогноз світового попиту на нафту.

На думку експертів агентства, можливе зростання споживання нафти в світі пов'язане з достатньо високою ймовірністю збільшення темпів економічного розвитку провідних країн світу.