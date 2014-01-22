Нафта дорожчає на очікуваннях скорочення запасів дистилятів у США

Світові ціни на нафту демонструють в основному позитивну динаміку в середу на тлі очікувань скорочення запасів дистилятів у США, свідчать дані торгів, передає Прайм.

Ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil зросла на 0,16% - до 106,90 долара за барель. Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI не змінилася і склала 94,99 долара за барель.

Аналітики Bloomberg вважають, що запаси дистилятів у тому числі дизельного палива і мазуту скоротилися за тиждень, що завершився 17 січня, на 0,5 мільйона барелів. Щотижневі дані щодо запасів Міненерго США опублікує в четвер 23 січня.

Підтримку нафтовим котируванням зробив новий прогноз щодо споживання "чорного золота" від Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Експерти МЕА вважають, що зростання світового попиту на нафту в 2014 році прискориться до 1,3 мільйона барелів на день з 1,2 мільйона барелів у 2012 році, попит за підсумками поточного року може скласти 92,5 мільйона барелів на добу.

"Попит в США, схоже, зростає. Доповідь МЕА допоміг цінами на нафту", - говорить аналітик Fat Prophets в Сіднеї Девід Леннокс, якого цитує агентство Bloomberg.

