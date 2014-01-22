«Газпром» і CNPC підготують контракт на постачання газу до травня

«Газпром» і Китайська національна нафтогазова корпорація (CNPC) домовилися підготувати контракт на постачання газу в Китай до травня цього року, говориться в повідомленні російської газової компанії, пише Газета.ги.

Це рішення прийнято за підсумками зустрічі голови правління ВАТ «Газпром» Олексія Міллера і голови ради директорів CNPC Чжоу Цзипина в Пекіні. Учасники зустрічі обговорили питання, пов'язані з постачанням російського природного газу на китайський ринок за східним маршрутом.

«Обидві сторони зацікавлені в успішному завершенні переговорів і націлені на швидке підписання контракту. Було відзначено, що переговори ведуться точно за графіком і контракт набуде чинності у відповідності із затвердженими раніше основними умовами до кінця 2014 року», - пояснюється в повідомленні.