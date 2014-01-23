У п‘яти областях України через негоду знеструмлено 453 населених пункти
08:30, 23 січня 2014Енергетика
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У п‘яти областях України через негоду знеструмлено 453 населених пункти.
Ситуація перебуває під контролем ДСНС
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Одеській області знеструмлено 168 населених пунктів, у Миколаївській – 148, у Херсонській – 113, у Криму – 21, у Львівській – 3.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго та підрозділи ДСНС областей.
Ситуація перебуває під контролем ДСНС України.
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