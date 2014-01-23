"Газпром " відзвітував про прибуток за 9 місяців

Чистий прибуток ВАТ "Газпром", що стосується акціонерів холдингу, за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у січні-вересні 2013 року зріс на 3,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 858,773 мільярда рублів, йдеться у звіті російського газового холдингу, повідомляє Прайм.

Виручка "Газпрому" за дев'ять місяців склала 3,772 трильйона рублів, що на 13% вище показника за січень-вересень 2012 року. Прибуток виявився кращим від очікувань аналітиків, які прогнозували її в розмірі 834,481 мільярда рублів, виручка майже збіглася з прогнозом у 3,77 трильйона рублів.

Чиста сума боргу за дев'ять місяців збільшилася на 8% - до 1,157 трильйона рублів на 30 вересня 2013 року. Причини збільшення значення даного показника пов'язані з залученням нових довгострокових і короткострокових позик, зростанням курсів долара США і євро по відношенню до російського рубля, що було компенсовано збільшенням грошових коштів та їх еквівалентів.

Ретроактивний перегляд ціни на газ відображений у звітності як збільшення виручки на 73,43 мільярда рублів за дев'ять місяців у зв'язку зі зменшенням раніше нарахованого зобов'язання.

Читайте такожГазпром не виправдав очікувань ринку акційЧистий прибуток "Газпрому" за російськими стандартами бухгалтерського обліку (РСБО) в січні-вересні знизився на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 466,636 мільярда рублів, виручка виросла на 7% - до 2,817 трильйона рублів.

У 2012 році чистий прибуток холдингу за РСБО зменшився на 37% - до 556,34 мільярда рублів. Прибуток за МСФЗ у 2012 році скоротилася на 10% - до 1,182 трильйона рублів.