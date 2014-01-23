Три маловідомі компанії отримали ліцензії на постачання 104 млн кубів газу в рік

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), видала трьом маловідомим приватним компаніям ліцензії на постачання природного газу загальним обсягом 104 млн кубометрів на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення комісія прийняла на відкритому засіданні 23 січня.

Згідно з прийнятим комісією рішенням, компанія «Газкомінвест» отримала ліцензію на постачання газу в обсязі 100 млн куб. м у рік, компанія «Інпромсервис» - 3 млн куб. м в рік, і компанія «Стиролоптфармторг» - 1 млн куб. м в рік.

Всі ліцензії на постачання природного газу за нерегульованим тарифом видані компаніям терміном на 5 років.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2013 року НКРЕ також видала двом маловідомим компаніям - «Інвестсервіс» та «Укрзакордонгеологія» - ліцензії на постачання природного газу за нерегульованим тарифом загальним обсягом 300 млн кубометрів на рік.

В кінці листопада НКРЕ видала двом маловідомим компаніям «Дэнеро трейд» і «Укренерго-трейд» ліцензії на постачання природного газу промисловим підприємствам за нерегульованим тарифом загальним обсягом 900 млн кубометрів на рік.

Україна в січні-листопаді 2013 року скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 6,7% - до 43,65 млрд кубометрів.

Україна за підсумками 2012 року скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м.