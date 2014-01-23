Голова правління «Укртрансгазу» звільнився за власним бажанням

Голова правління компанії «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, Сергій Винокуров, який очолював компанію останні 4 року, звільнився за власним бажанням.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Згідно з повідомленням, виконуючим обов'язки голови правління компанії призначений Сергій Зубов, який раніше обіймав посаду заступника голови «Укртрансгазу».

Як наголошують у повідомленні компанії, Винокуров залишив посаду за власним бажанням у зв'язку із сімейними обставинами.

Довідка УНІАН. Сергій Зубов до приходу в «Укртрансгаз» обіймав керівні посади в компанії «Київгаз», ДК «Газ України» (дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України»), компанії «Укрнафта» та на інших державних підприємствах енергетичного комплексу України. Закінчив Краматорський індустріальний інститут.

Компанія «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».