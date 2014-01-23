Ціна на газ для підприємств ГМК знижена на 9,5%

З 1 січня 2014 року ціна на природний газ для підприємств гірничо-металургійного комплексу України понижена на 9,5% порівняно з 2013 р.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив в.о. генерального директора об'єднання металургійних заводів «Металургпром» Олександр Зражевський.

Він уточнив, що вартість природного газу з 1 січня становить трохи більше 3,462 тис. грн за 1 тис. куб. м, у той час як на 31 грудня 2013 р. вона становила близько 3,824 тис. за 1 тис. куб. м.

Зражевський зазначив, що ціна на природний газ не зміниться протягом 1-го кварталу 2014 р.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 р. металурги спожили 3,1 млрд куб. м природного газу (на 820 млн куб. м, або 21% менше, ніж у 2012 році).

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