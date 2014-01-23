Чорноморський банк торгівлі і розвитку надав ДПЕК кредит на 30 млн дол.

Чорноморський банк торгівлі і розвитку надав найбільшому в Україні енергетичного холдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, кредит на 30 млн дол., йдеться в повідомленні банку.

Згідно з повідомленням, кредит надається енергохолдингу строком на 7 років.

Також у повідомленні банку зазначається, що метою залучення кредитних коштів для ДТЕК є фінансування модернізації регіональних електричних мереж компанії.

Кредитну угоду було підписано 16 грудня 2013 року.

Довідка УНІАН. Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) засновано 11 державами: Албанією (з часткою 2%), Вірменією (1%), Азербайджаном (5%), Болгарією (13,5%), Грецією (16,5%), Грузією (0,5%), Молдовою (1%), Росією (16,5%), Румунією (14%), Туреччиною (16,5%) і Україною (13,5%). Головний офіс банку розташований у місті Салоніки (Греція).

ЧБТР створено для підтримки економічного розвитку і регіональної кооперації шляхом надання кредитів, кредитних ліній, вкладень в капітал і гарантування проектів у державному і приватному секторі країн-учасниць.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

Основною продукцією ДТЕК є електроенергія. У портфель активів компанії входять 10 ТЕС і 2 ТЕЦ загальною встановленою потужністю 18 ГВт; 1 ВЕС проектною потужністю 200 МВт; 5 підприємств з передачі та продажу електроенергії, які обслуговують понад 5,2 млн клієнтів - фізичних та юридичних осіб; 31 шахта і 13 вуглезбагачувальних фабрик; нафтогазовидобувні активи.

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