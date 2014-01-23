Україна розширить співпрацю з компанією Shell - Азаров
Співпрацю із Shell розширять і на інші сфери, крім видобутку сланцевого газу
Україна має намір розширити співпрацю з однією з найбільших у світі нафтогазовидобувних компаній Shell і на інші сфери, крім видобутку сланцевого газу.
Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров у Давосі під час зустрічі з керівництвом компанії Royal Dutch Shell, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.
«Ми не відмовляємося від розробки сланцевого газу. Співпраця з Shell буде розширена і на інші сфери», - сказав Азаров.
Зі свого боку голова правління Royal Dutch Shell Йорма Олліла зазначив, що компанія налаштована на довгострокову співпрацю з Україною.
«У нас довгострокові інтереси в Україні. Ми налаштовані на реалізацію масштабних проектів», - сказав він і зазначив, що компанія Shell пишається співпрацею з Україною.
Як повідомляв УНІАН, міжнародна компанія Shell займається в Україні реалізацією проектів з видобутку сланцевого газу.
Shell веде розробку Юзівської площі (Донецька і Харківська області).