Україна розширить співпрацю з компанією Shell - Азаров

Україна має намір розширити співпрацю з однією з найбільших у світі нафтогазовидобувних компаній Shell і на інші сфери, крім видобутку сланцевого газу.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров у Давосі під час зустрічі з керівництвом компанії Royal Dutch Shell, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

«Ми не відмовляємося від розробки сланцевого газу. Співпраця з Shell буде розширена і на інші сфери», - сказав Азаров.

Зі свого боку голова правління Royal Dutch Shell Йорма Олліла зазначив, що компанія налаштована на довгострокову співпрацю з Україною.

«У нас довгострокові інтереси в Україні. Ми налаштовані на реалізацію масштабних проектів», - сказав він і зазначив, що компанія Shell пишається співпрацею з Україною.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна компанія Shell займається в Україні реалізацією проектів з видобутку сланцевого газу.

Shell веде розробку Юзівської площі (Донецька і Харківська області).

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