«Газпром» нарахував Україні 2,7 млрд боргу за газ. Термін оплати - 25 січня

Борг України за торішні поставки російського газу становить 2,7 мільярда доларів, термін погашення - 25 січня.

Про це повідомляє агентство РИА-Новости з посиланням на слова заступника начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності компанії "Газпром" Віктора Валова під час конференції в четвер.

"За поставки вони заборгували 2,7 мільярда доларів, термін оплати - 25 січня. Можливо, Україна попросить перенести погашення на більш пізній термін", - цитує російське агентство слова Валова.

Водночас агентство зазначає, що Україна вже почала погашення, але при цьому не виключив пролонгацію термінів. Також Валів повідомив, що "Газпром" чекає від України в 2014 році закупівлі 35-40 мільярдів кубометрів російського газу.

Нагадаємо, Україна у 2013 році скоротила імпорт російського газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 28,1 млрд куб. м.

Водночас, як заявляв раніше віце-прем'єр-міністра Юрій Бойко, Україна в переговорах з Російською Федерацією не погодилася на збільшення обсягів закупівлі газу у відповідь на зниження ціни газу до 268,5 доларів за тисячу кубометрів.

За прогнозами чиновників, потреби України в 2014 році в імпортному паливі становитимуть не більше 30-33 млрд кубометрів.

Крім цього, "Газпром" у поточному році не планує поставляти газ холдингу Ostchem українського бізнесмена Дмитра Фірташа. "У поточному році поставки для Ostchem не розглядаються", - цитує агентство слова Валова.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що борг "Нафтогазу України" за постачання газу в серпні, жовтні та листопаді становить 2,02 мільярда доларів. Раніше глава "Нафтогазу" Євген Бакулін заявив, що холдинг домовився з «Газпромом» про перенесення на весну 2014 року платежів за постачання газу в жовтні-грудні.

17 грудня під час двосторонньої зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії була досягнута домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів з 400 дол. за тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ в 2013 році).

До цього Україна довго і безуспішно вела переговори з Росією про перегляд умов контракту.

Нагадаємо, що згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила-в першому кварталі 2013 року близько 406 доларів за тисячу кубометрів і була найвищою в Європі, а середньорічна ціна за 2013 рік - близько 400 дол. за тис. кубометрів.

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