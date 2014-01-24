Нафта дорожчає на зниження запасів дистилятів у США

Світові ціни на нафту демонструють позитивну динаміку в п'ятницю на тлі публікації статистики з США, що говорить про зниження запасів дистилятів у країні, свідчать дані торгів, передає Прайм.

Ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil зросла на 0,14% - до 107,73 долара за барель. Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зросла на 0,85% і склала 97,55 долара за барель.

Комерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 17 січня, збільшилися на 1 мільйон барелів, або на 0,3% - до 351,2 мільйона барелів. Аналітики вважали, що запаси нафти зростуть лише на 588 тисяч барелів. При цьому загальні запаси бензину збільшилися на 0,9%, і склали 235,3 мільйона барелів. Запаси дистилятів зменшилися на 2,6% - до 120,7 мільйона барелів.

Експерти відзначають, що на зменшення запасів деяких видів палива могли вплинути погодні умови. "Значне зниження запасів дистилятів свідчить про те, що погода сильно вплинула на виробництво і попит на паливо", - вважає старший ринковий аналітик Price Futures Group в Чикаго Філ Флінн, якого цитує агентство Bloomberg.

Аналітики Bloomberg вважають, що в короткостроковій перспективі ціна на нафту марки WTI може зрости, у разі публікації даних із США наступного тижня, згідно з якими комерційні запаси нафти в країні можуть збільшитися.