В Україні стартує «Муніципальна енергетична реформа»

В Україні стартує реалізація проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Муніципальна енергетична реформа» загальною вартістю 14,5 млн дол.

Про це з посиланням на віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула повідомляє його прес-служба.

«В Україні стартує початок відбору міст для участі у проекті «Муніципальна енергетична реформа» Агентства США з міжнародного розвитку. В його рамках провідні міжнародні експерти будуть надавати містам професійну допомогу у розробці конкретних планів дій з енергозбереження та залучення для їх реалізації фінансів у міжнародних фінансових організацій», - цитує Вілкула прес-служба.

Повідомляється, що даний проект розрахований на 4 роки. Для участі в проекті до 7 лютого поточного року приймаються заявки від міст - потенційних учасників, з яких буде відібрано 15 (міста з населенням від 100 тис. до 1 млн). Мета проекту - підвищення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності, зокрема, впровадження енергозберігаючих технологій, скорочення викидів парникових газів в атмосферу і залучення в галузь приватних інвестицій.

Читайте такожТаран став головою Держагентства з енергоефективності та енергозбереженняПередбачається, що для цього буде розроблено план дій з енергозбереження для кожного міста-учасника проекту на основі енергоаудиту - детального аналізу ситуації щодо використання енергоресурсів. При цьому експерти будуть розробляти методики моніторингу і перевірки економії енергії, скорочення викидів парникових газів та їх економічну ефективність для тих заходів, які будуть здійснюватися в містах. Зокрема, плани дій по кожному місту можуть включати заходи з модернізації об'єктів теплопостачання, зменшення втрат тепла, зокрема на об'єктах соціальної сфери та житлових будинків, модернізації теплових систем, заміні труб, встановленні лічильників тепла тощо.

Також повідомляється, що виконавцем проекту USAID визначило компанію International Resources Group (IRG).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2013 року Вілкул заявляв, що уряд веде переговори з п'ятьма міжнародними фінансовими інституціями щодо залучення 10 млрд грн для реалізації проектів у сфері житлово-комунального господарства.

За його даними, на сьогоднішній день спільно з міжнародними фінансовими організаціями реалізуються проекти у сфері ЖКГ в 21 місті України на загальну суму 3 млрд грн.