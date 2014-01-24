Україна розраховує на порозуміння з Росією щодо газового боргу - Бойко

Україна розраховує порозумітися з Росією щодо газового боргу за 2013 рік у розмірі 2,7 млрд дол., який «Газпром» вимагає повернути до 25 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко журналістам.

«Ми розглядаємо різні варіанти. Є розуміння, що в рамках стратегічного партнерства з Російською Федерацією ми знайдемо варіант, який буде прийнятний для обох сторін», - сказав Бойко.

Як раніше повідомляв УНІАН, 23 січня начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності компанії "Газпром" Віктор Валов заявив, що борг України за минулорічні поставки російського газу становить 2,7 мільярда доларів, термін погашення - 25 січня.

На початку грудня 2013 року голова правління "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що борг "Нафтогазу України" за поставки газу в серпні, жовтні та листопаді становить 2,02 мільярда доларів. Раніше голова "Нафтогазу" Євген Бакулін заявив, що холдинг домовився з «Газпромом» про перенесення на весну 2014 року платежів за поставки газу в жовтні-грудні.

Читайте такожГазпром не виправдав очікувань ринку акцій17 грудня 2013 року під час двосторонньої зустрічі президентів України та Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії було досягнуто домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів із 400 дол. за тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).

До цього Україна довго й безуспішно вела переговори з Росією про перегляд умов контракту.