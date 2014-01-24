Україна планує у 2014 році імпортувати максимум 35 млрд куб. м газу

Україна планує в 2014 році імпортувати максимум 35 млрд кубометрів газу, незважаючи на те, що російська сторона вже зажадала збільшення закупівлі газу до 40 млрд кубометрів у поточному році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

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«Що стосується питання закупівлі газу цього року, то це буде становити 33-35 млрд кубометрів», - сказав міністр. За його словами, така розбіжність в обсягах закупівлі пояснюється температурними максимумами і мінімумами в опалювальний період.

«Ми виходимо поки що з розрахунку максимальної закупівлі», - сказав Ставицький.