Україна до кінця січня вирішить питання зі сплатою боргу "Газпрому" - Ставицький

Україна планує до кінця січня вирішити питання зі сплатою боргу перед російським газовим монополістом «Газпромом» в обсязі 2,7 млрд дол., і у сторін є розуміння вирішення питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у п'ятницю міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Це питання буде вирішене до кінця місяця. Є способи, як його вирішити», - сказав міністр.

Читайте такожУкраїна планує у 2014 році імпортувати максимум 35 млрд куб. м газуПри цьому він запевнив, що всі розрахунки будуть проведені своєчасно. «Ви знаєте, що ми перенесли розрахунки на березень 2014 року. Ми розрахуємося вчасно з нашими партнерами», - сказав Ставицький.

Водночас, міністр відзначив, що погашення боргу перед "Газпромом" буде здійснюватися за рахунок власних коштів НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко заявляв, що Україна розраховує знайти порозуміння з Росією щодо газового боргу і в рамках стратегічного партнерства з Російською Федерацією Україна знайде варіант, що буде прийнятний для обох сторін.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності компанії "Газпром" Віктор Валов заявив, що борг України за торішні поставки російського газу становить 2,7 мільярда доларів, термін погашення - 25 січня.

На початку грудня 2013 року голова правління "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що борг "Нафтогазу України" за постачання газу в серпні, жовтні та листопаді 2013 року становить 2,02 мільярда доларів. Раніше глава "Нафтогазу" Євген Бакулін заявляв, що холдинг домовився з «Газпромом» про перенесення на весну 2014 року платежів за постачання газу в жовтні-грудні.

17 грудня 2013 року під час двосторонньої зустрічі Президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві у рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії була досягнута домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів з 400 дол. за тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ в 2013 році). До цього Україна довго та безуспішно вела переговори з Росією про перегляд умов контракту.