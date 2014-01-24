Білорусь з лютого підвищує тарифи на транспортування нафти

Мінськ. Республіка Білорусь з 1 лютого 2014 року підвищує на 8,9% тарифи на послуги з транспортування нафти магістральними трубопроводами, розташованими на території Білорусі за межі країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки Білорусі, відповідне рішення затверджено постановою Мінекономіки від 20 січня 2014 року.

Так, згідно з документом, тариф на послуги з транспортування нафти магістральними трубопроводами відкритих акціонерних товариств «Гомельтранснафта Дружба» і «Полоцктранснефть Дружба» на транзит у напрямку Унеча (Високе) - Адамова Застава становитиме 214,09 російського рубля за тонну нафти; Унеча (Високе) - Броди - 91,96 російського рубля; Невель (Великі Луки) - Полоцьк-Високе - 26,68 російського рубля (тариф на послуги з приймання та транспортування нафти для подальшого заміщення за напрямами - Німеччина, Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина, Україна).

Довідка УНІАН. Попередній раз тарифи на послуги з транспортування нафти по системі магістральних трубопроводів відкритих акціонерних товариств «Гомельтранснафта Дружба» і «Полоцктранснефть Дружба» на території республіки були збільшені 1 лютого 2013 року.