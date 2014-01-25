На шахті в Донецькій області сталася аварія: один гірник загинув

На шахті «Жданівська» в Донецькій області сталася аварія: один гірник загинув, четверо - постраждали.

Як повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі Донецької облдержадміністрації, 24 січня о 13.32 на шахті «Жданівська» у вибої восьмого східного конвеєрного штреку стався раптовий викид, яким було захоплено п'ять гірників.

Через дві години після викиду чотирьох постраждалих вивели з аварійної ділянки, їм рятувальниками була надана первинна медична допомога. Трьох постраждалих прохідників 1983, 1986 і 1967 років народження направили в реанімаційне відділення Донецького обласного територіального медичного об'єднання. Четвертий потерпілий - електрослюсар підземний, 1971 року народження, стан якого був задовільним, від госпіталізації відмовився.

За інформацією департаменту розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації, на шахті було проведено розгазування аварійної виробки. Зараз на аварійній ділянці, де працює одне відділення гірничорятувальників, здійснюється контроль рудникового повітря.

В цілому шахта працює, ведеться видобуток вугілля, і зупинено тільки аварійну ділянку .

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