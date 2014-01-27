Нафта торгується різноспрямовано через холоди в США та економіку Китаю

Світові ціни на нафту демонструють різноспрямовану динаміку в понеділок на тлі холодної погоди в США та на побоюваннях щодо уповільнення економіки Китаю, повідомляє Прайм.

Ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на 09.55 мск знизилася на 0,27% - до 107,59 долара за барель. Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зросла на 0,07% і склала 96,71 долара за барель.

Читайте такожПромислове виробництво в Китаї за рік зросло на 9,7%Холодна погода у США збільшила попит на паливо, що підтримує вартість нафти марки WTI, зазначають аналітики.

Водночас, вони вказують, що нафта марки Brent дешевшає на тлі побоювань інвесторів щодо уповільнення темпів зростання економіки Китаю.