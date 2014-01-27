В Україні через негоду залишаються знеструмленими 184 населених пункти

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

В Україні через негоду залишаються знеструмленими 184 населених пункти. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, в Одеській області знеструмлено 79 населених пунктів, у Миколаївській - 56, у Херсонській - 33, в Криму - 15. Читайте такожВ Україні негода знеструмила 369 населених пунктівДо відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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