Україна у 2013 році імпортувала газу на 12 млрд дол.

Україна у 2013 році імпортувала газу в грошовому виразі на загальну суму 12,012 млрд дол., повідомляє Міністерство доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням, імпорт природного газу з Росії у 2013 році в грошовому виразі становив 11,021 млрд дол. - 92% від загального обсягу поставок. З Німеччини за звітний період газу було імпортовано на 0,344 млрд дол., з Австрії - на 0,214 млрд дол., з інших країн - на 0,433 млрд дол.

Згідно з повідомленням, імпорт природного газу в грошовому виразі в грудні 2013 року становив 1,148 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними національного оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз», Україна в 2013 році скоротила імпорт газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 28,1 млрд куб. м.

За словами міністра енергетики України Едуарда Ставицького, Україна у 2014 році має намір імпортувати близько 30-33 млрд кубометрів природного газу, як того вимагає економіка країни.

Також міністр заявив, що на даному етапі Україна має намір імпортувати природний газ лише з Російської Федерації і не здійснювати імпорт в реверсному режимі з Європи, оскільки ціна російського газу нижче. З 1 січня 2014 року Україна припинила закупівлі природного газу на європейських ринках.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Згідно з даними Міндоходів, Україна в 2012 році імпортувала газу на 13,187 млрд дол., при цьому 98,6% імпортувалося з Росії.