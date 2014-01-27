Україна наростила виручку від експорту кам'яного вугілля на 21%

Україна в 2013 році наростила виручку від експорту кам'яного вугілля на 20,9% порівняно з 2012 роком - до 736,9 млн дол., повідомило Міністерство доходів і зборів України.

До того ж за підсумками 2013 року виручка від експорту коксу і ретортного вугілля скоротилася на 35,3% - до 405 млн дол.

Згідно з повідомленням, у грудні минулого року Україна експортувала коксу і ретортного вугілля на суму 38,9 млн дол., кам'яного вугілля - на 76,7 млн дол.

За даними міністерства, імпорт кам'яного вугілля в 2013 році скоротився на 25% у порівнянні з 2012 роком - до 1,974 млрд дол., а імпорт коксу збільшився на 30% - до 190,2 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2013 році скоротила видобуток вугілля порівняно з 2012 роком на 2,6% - до 83,697 млн тонн, а виробництво коксу - на 7%, до 17,590 млн тонн.

У 2012 році порівняно з 2011 роком Україна скоротила виручку від експорту кам'яного вугілля на 21,4% - до 609,2 млн дол., коксу - на 16,9%, до 626 млн дол. В той же час імпорт кам'яного вугілля скоротився на 4,4% - до 2,637 млрд дол., при цьому імпорт коксу збільшився в 2,4 рази - до 145,9 млн дол.