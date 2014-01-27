Україна за рік збільшила виручку від експорту електроенергії майже до 600 млн дол.

Україна в 2013 році збільшила виручку від експорту електроенергії до країн Європейського Союзу, Молдови та Білорусі на 0,94% порівняно з 2012 роком - до 580,1 млн дол., повідомляє Міністерство доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням, експорт електроенергії до Білорусі за підсумками 2013 року в грошовому виразі становив 191,7 млн дол., до Угорщини – 237,2 млн дол., до Молдови – 100,1 млн дол., до інших країн - 51,2 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 11 місяців 2013 року збільшила експорт електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 1,9% - до 9,116 млрд кВт/год.

Найбільший приватний енергетичний холдинг ДТЕК, підконтрольний українському бізнесмену Рінату Ахметову, планував у 2013 році збільшити експорт електроенергії до країн ЄС, Молдови та Білорусі, порівняно з 2012 роком, на 3,1% - до 10 млрд кВт/год.

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Україна за підсумками 2012 року збільшила експорт електроенергії до 9,745 млрд кВт/год., що на 51,5% перевищує показник 2011 року.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж Національної енергетичної компанії «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, за якими здійснюється експорт.