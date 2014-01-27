Україна перенесла на лютий підписання угоди з ExxonMobil

Україна перенесла на лютий підписання угоди з консорціумом компаній на чолі з ExxonMobil із видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу, повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький у понеділок, 27 січня, на брифінгу в Кабінеті міністрів.

Раніше таку угоду планували підписати в січні 2014 року.

«У лютому ми підпишемо, президент ExxonMobil був минулого тижня в Києві», - сказав Ставицький. При цьому він не уточнив нову дату можливого підписання угоди.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу із видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна". Наприкінці січня 2013 року Ставицький заявляв, що Україна в 2013 році планує стати лідером серед країн, які ведуть видобуток газу в басейні Чорного моря.

У листопаді 2013 року в Міненерговугілля заявляли, що підписання угоди стане ще одним кроком на шляху енергетичної незалежності України й видобутку вуглеводнів у межах держави.

У грудні 2013 року Міненерговугілля заявляло, що підписання угоди про розподіл продукції (УРП) із компанією ExxonMobil за проектом видобутку газу на Скіфській площі шельфу Чорного моря планується на січень 2014 року, хоча мало бути підписано в листопаді 2013 року.

Читайте такожУкраїна підписала угоду з Eni та EDF про видобуток газу в Чорному морі