Імпорт нафтопродуктів до України з Білорусі скоротився на 40%

Україна в 2013 році скоротила імпорт нафтопродуктів з Білорусі, яка є головним постачальником палива до України, порівняно з 2012 роком на 40%, у грошовому виразі імпорт склав 2,272 млрд. дол., повідомляє Міністерство доходів і зборів України.

При цьому, як свідчить статистика міністерства, структура імпорту нафтопродуктів за минулий рік не змінилася у порівнянні з 2012 роком. Основними постачальниками палива залишилися Білорусь, Росія та Литва.

Імпорт нафтопродуктів з Росії в 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 14% - до 1,859 млрд дол. Імпорт палива з Литви збільшився на 7,6% - до 0,769 млрд дол. Загальний імпорт нафтопродуктів з інших країн в 2013 році скоротився незначно, до 1,517 млрд дол.

В цілому, імпорт нафтопродуктів в Україну в грошовому виразі за 2013 рік скоротився на 15,6% - до 6,418 млрд дол. з 7,607 млрд дол. При цьому споживання нафтопродуктів у країні в 2013 році скоротилося всього на 3% порівняно з 2012 роком.

Згідно з розрахунками УНІАН, дефіцит нафтопродуктів в Україні за 2013 рік за оновленими даними, склав близько 1,2 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, нафтопереробні заводи України в 2013 році скоротили обсяг первинної переробки нафти до 3,5 млн тонн, що на 19,9% менше показників 2012 року.

Виробництво бензину в 2013 році скоротилося порівняно з 2012 роком на 40,6% - до 971 тис. тонн.

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