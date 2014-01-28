Світові ціни на нафту демонструють позитивну динаміку у вівторок на тлі корекції в очікуванні даних про запаси сировини у США, повідомляє Прайм.

Ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 09.20 мск зросла на 0,18% - до 106,88 долара за барель. Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,11% і склала 95,83 долара за барель.

"Відновлення цін на нафту - це реакція на різке зниження цін напередодні", - заявив агентству Рейтер гендиректор barratt's Bulletin в Сіднеї Джонатан Барратт.

Читайте такожМіжнародне енергетичне агентство підвищило прогноз світового попиту на нафтуВодночас, учасники ринку чекають публікації щотижневої статистики про динаміку запасів від Американського інституту нафти (API). Аналітики вважають, що запаси бензину за минулий тиждень збільшилися на 1,7 мільйона барелів, а дистилятів - скоротилися на 2,5 мільйона барелів.