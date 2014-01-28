Ангола виставила на продаж родовища з запасами нафти 7 млрд барелів

Ангола виставила на продаж право на розробку і видобуток на 10 континентальних родовищах. Держкомпанія Sonangol повідомила, що запаси нафти в них оцінюються в 7 млрд барелів з розрахунку 700 млн барелів на кожен блок. Керівник підрозділу компанії по розробці родовищ Северіно Кардозо зазначив, що ці цифри можуть уточнитися після додаткової розвідки. Родовища залишаться у власності Sonangol, пишуть "Ведомости" з посиланням на ІТАР-ТАСС.

Мова йде про 7 дільниць у басейні річки Кванза і 3 біля річки Конго. Їх розробка повинна початися в 2015 р. Презентації проектів пройдуть у столиці країни - Луанді, а також у Лондоні і Х'юстоні. У Sonangol відзначають, що родовищами вже зацікавилися кілька іноземних компаній.

Ангола має доведені запаси в 12,6 млрд барелів і є другим найбільшим виробником нафти в Африці після Нігерії. У день країна виробляє близько 1,7 млн барелів практично повністю на шельфових родовищах. За оцінками Світового банку, нафта становить 96% ангольського експорту, її частка у ВВП країни досягає 46%. У минулому році економічне зростання в країні становило 5,6%. В цьому році Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП Анголи на 6,3%.