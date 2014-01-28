Парламент звільнив від ПДВ ввезення в Україну природного газу

Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України природного газу (№4039).

Як передає кореспондент УНІАН, голосування за цей законопроект відбувалося в пакеті та без обговорення. За це рішення проголосували 257 народних депутатів із 406, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом народного депутата від Партії регіонів Сергія Кацуби стаття 197 ("Операції, звільнені від оподаткування") Податкового кодексу України доповнюється пунктом 197.22, згідно з яким звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроект розроблявся з метою забезпечення необхідних умов для здійснення Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» своєчасних розрахунків як з постачальниками імпортованого природного газу, так і з державним бюджетом, а також для безперебійного забезпечення підприємств теплоенергетики, населення та бюджетних організацій природним газом без відволікання обігових коштів Компанії, необхідних, у тому числі, для створення запасів природного газу на опалювальний період та забезпечення сталої роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу в цей період.