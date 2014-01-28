«Чорноморнафтогаз» збільшив за рік видобуток газу на 41%

Великий український добувач газу «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, АР Крим) за підсумками 2013 року видобув на шельфі Чорного і Азовського морів 1,651 млрд куб. м природного газу, що на 40,6%, або 476 млн куб. м, більше, ніж за 2012 рік.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, у 2013 році середньодобовий видобуток вуглеводнів досяг 4,9 млн кубометрів. У грудні добовий видобуток природного газу на родовищах Чорного і Азовського морів становив 5,7 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, Україна ставить перед собою мету стати лідером серед країн, які ведуть видобуток газу в басейні Чорного моря.

27 листопада 2013 року Україна підписала угоду про розподіл продукції (СПР) з італійською нафтогазовою компанією Eni і французької Electricite de France (EDF) з видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря.

«Чорноморнафтогаз» у 2012 році видобув на шельфі Чорного і Азовського морів 1,174 млрд куб. м природного газу, що на 11,2% більше, ніж у 2011 році.

Держпідприємство «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.