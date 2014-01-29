Статистика зі США підтримує зростання цін на нафту

Світові ціни на нафту демонструють позитивну динаміку в середу на тлі публікації статистики щодо довіри інвесторів і замовленнях на товари тривалого користування в США, свідчать дані торгів, передає Прайм.

Ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil зросла на 0,07% - до 107,49 долара за барель. Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 1,64% і склала 97,29 долара за барель.

Індекс споживчої довіри до американської економіки в січні зріс до 80,7 пункту з 78,1 пункту в грудні. Дані виявилися кращими за прогнози аналітиків, які очікували збереження показника на рівні 78,1 пункту.

Обсяг замовлень на товари тривалого користування в США в грудні скоротився на 4,3% порівняно з листопадом. Аналітики очікували збільшення на 1,8%.

"Нафта дорожчає на відновлення інтересу до акцій та слабких даних щодо замовленнь на товари тривалого користування. Статистика зменшує ймовірність агресивного скорочення стимулювання Федрезервом", - відзначає партнер Again Capital Джон Килдафф, коментар якого наводить агентство Bloomberg.

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Водночас, статистика від Американського інституту нафти (API) дещо стримує зростання цін на нафту. За його даними, запаси нафти в США за тиждень, завершившуся 24 січня, зросли майже на 4,8 мільйона барелів, тоді як аналітики, опитані агентством Platts, прогнозували зростання на 2,1 мільйон барелів. Запаси бензину зросли на 363 тисячі барелів, а дистилятів - знизилися на 1,8 мільйона барелів. Офіційну оцінку запасів Міненерго США опублікує у другій половині дня.

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