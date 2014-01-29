Shell продасть частину своєї частки в бразильському активі за 1 млрд дол.

Англо-голландський концерн Royal Dutch Shell планує продати катарській компанії Qatar Petroleum International 23-процентну частку в своєму бразильському проекті за 1 млрд доларів в рамках розпродажу активів. Про це йдеться в повідомленні компанії, передає ІТАР-ТАСС.

Після здійснення угоди в Shell залишиться частка в 50% в проекті з видобутку нафти на глибоководному родовищі Parque das Conchas (ВС-10) біля берегів Бразилії.

Видобуток на цій ділянці почався в 2009 році. Зараз в добу на ньому видобувається приблизно 50 тисяч барелів вуглеводнів в нафтовому еквіваленті. У жовтні 2014 року планується запустити другу чергу проекту, яка додатково дасть 35 тисяч барелів вуглеводнів в нафтовому еквіваленті на добу.

Як повідомлялося раніше, Shell в січні продала частку в газовому проекті в Австралії за 1,14 млрд доларів.

Royal Dutch Shell розпродає частину активів для того, щоб зміцнити своє фінансове становище.