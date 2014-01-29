Медведєв: Україна ще не розпочала погашення боргу за газ

Україна ще не розпочала погашення боргу в розмірі 2,7 млрд дол. за поставлений їй минулого року російський газ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив на нараді з членами російського уряду під головуванням президента РФ Володимира Путіна.

«Ми виходили з того, що всі ці позитивні моменти (надання кредиту і знижок на газ - УНІАН) у кінцевому рахунку будуть підставою для погашення заборгованості, в тому числі за газ. Вона (заборгованість - УНІАН) накопичена величезна. Вони не платили практично півроку, вони заплатили тільки за вересень минулого року, вона (заборгованість) - близько 2 млрд 700 млн дол. була на кінець року», - сказав Медведєв.

Він підкреслив, що керівництво України кілька разів зверталося з проханням відстрочити проведення цих платежів і це робилося за його прямою вказівкою.

«На жаль, незважаючи на відстрочки, Україна і цього року ще не розпочала погашення заборгованості . Більше того, знову просить відстрочку щодо історичної заборгованості та оплати поточних платежів», - сказав Медведєв.

Він підкреслив, що Україна не може платити навіть за зниженими цінами.

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«Це істотно змінює ситуацію і має бути взято до уваги під час вибудовування відносин з новим урядом», - сказав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив журналістам, що Україна планує до кінця січня вирішити питання з оплатою боргу перед «Газпромом» в обсязі 2,7 млрд дол. і що у сторін є розуміння вирішення питання. При цьому він запевнив, що всі розрахунки будуть проведені своєчасно.

«Ви знаєте, що ми перенесли розрахунки на березень 2014 року. Ми своєчасно розрахуємося з нашими партнерами», - сказав Ставицький.

Водночас міністр відзначив, що погашення боргу буде здійснюватися за рахунок власних коштів "Нафтогазу України" .

Раніше, 23 січня, начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності компанії "Газпром" Віктор Валов заявив, що борг України за торішні поставки російського газу становить 2,7 млрд дол., термін погашення - 25 січня.

На початку грудня 2013 року голова правління "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що борг "Нафтогазу України " за поставки газу в серпні, жовтні та листопаді 2013 року становить 2,02 млрд дол. Раніше голова "Нафтогазу" Євген Бакулін заявляв, що холдинг домовився з «Газпромом» про перенесення на весну 2014 року платежів за поставки газу в жовтні -грудні.

17 грудня 2013 року під час двосторонньої зустрічі Президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві у рамках засідання Українсько-Російської міждержавної комісії було досягнуто домовленості, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за 1 тисячу кубометрів з 400 дол. за 1 тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році). До цього Україна довго і безуспішно вела переговори з Росією про перегляд умов контракту.