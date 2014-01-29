BP почала видобуток нафти на азербайджанському шельфі Каспійського моря

Азербайджанська міжнародна операційна компанія (AIOC), яка знаходиться під управлінням британської BP, почала видобуток нафти на шельфі Каспійського моря, передає «Газета.Ru».

Видобуток почалася 28 січня на платформі «Західний Чираг», яка входить в проект «Азері - Чираг - Гюнешлі». Нафта буде поставлятися на Сангачальский термінал через нафтопровід для подальшого експорту. Видобуток на платформі очікується в обсязі 183 тис. барелів на добу.

Акціонерами проекту є BP, азербайджанська національна ДНКАР, американська Chevron, японська INPEX, норвезька Statoil, американська ExxonMobil, турецька TPAO, японська ITOCHU і індійська ONGC Videsh Limited.