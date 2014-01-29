Україна в 2013 році скоротила імпорт газу до 28 млрд кубометрів

За даними Міненерговугілля, у грудні 2013 року імпорт газу скоротився порівняно з груднем 2012 року на 10,3% - до 2,305 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики Едуарда Ставицького, Україна планує у 2014 році імпортувати максимум 35 млрд кубометрів газу, незважаючи на те, що російська сторона вже вимагає збільшення закупівлі газу до 40 млрд кубометрів у поточному році.

Читайте такожМедведєв: Україна ще не розпочала погашення боргу за газУ 2013 році поставками газу в Україну займалися: енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК (з території Угорщини), компанія Сергія Курченка ВЕТЭК (також з території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа Ostchem (з території РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (Польща, РФ).

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32939 млн куб. м.