Україна за рік більш ніж удвічі скоротила імпорт нафти

Україна в 2013 році скоротила імпорт нафти порівняно з 2012 роком у 2,3 разу - до 659,1 тис. тонн, говориться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, імпорт нафти у грудні минулого року скоротився порівняно з груднем 2012 року в 16 разів - до 3 тис. тонн. Поставки нафти (власного видобутку і імпорт) на нафтопереробні заводи України за 2013 рік скоротилися порівняно з 2012 роком на 18,5% - до 3,271 млн тонн.

Читайте такожБілорусь з лютого підвищує тарифи на транспортування нафти

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелинському ГПЗ у 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком на 26,1% - до 3,377 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, виробництво бензину в 2013 році скоротилося порівняно з 2012 роком на 40,6% - до 971 тис. тонн.