У "Газпромі" розраховують на збільшення закупівель газу Україною

Російський газовий монополіст «Газпром» розраховує, що зниження ціни на газ для України не зашкодить компанії, оскільки це має привести до збільшення закупівель.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в інтерв'ю телеканалу «Россия 24» повідомив заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв.

«Зниження ціни пов'язане із зобов'язаннями України щодо відбору мінімальних річних контрактних кількостей, і в сумі виручка «Газпрому» не має постраждати», - сказав Медведєв.

При цьому він відзначив, що в умовах складного економічного стану складно стягувати з українського боку штраф за недобір газу.

«Звичайно, можна виставляти штрафні санкції за невідібраний газ, і вони виставлені, але коли країна перебувала на межі фінансового колапсу, стягування цих штрафних санкцій стає непростою справою», - сказав він.

Читайте такожМедведєв: Україна ще не розпочала погашення боргу за газЯк повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року в Москві під час засідання міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна були досягнуті домовленості про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів.

24 січня міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Україна планує в 2014 році імпортувати максимум 35 млрд кубометрів газу, незважаючи на те, що російська сторона вже зажадала збільшення закупівлі газу до 40 млрд кубометрів у цьому році.

За інформацією Міністерства енергетики і вугільної промисловості, Україна в 2013 році скоротила імпорт газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

У січні 2009 року Україна і Росія підписали 10-річний контракт, за яким Київ зобов'язаний щорічно купувати у російського газового монополіста «Газпром» понад 50 мільярдів кубометрів газу. Незважаючи на наявність серйозних санкцій за недобір, Київ ігнорує виконання цього пункту, посилаючись на надмірну ціну палива.

Підписанню контракту передували кілька тижнів повного припинення подачі «Газпромом» газу для України і транзиту російського газу європейським споживачам.

У 2011 році екс-прем'єр Юлія Тимошенко одержала семирічний тюремний термін за перевищення повноважень при укладенні цього контракту.

«Газпром» виставив НАК «Нафтогаз України» рахунок на 7 млрд дол. за газ, який Україна не купувала в 2012 році.