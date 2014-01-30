Світові ціни на нафту демонструють різноспрямовану динаміку в четвер на тлі публікації даних щодо запасів у США і статистиці щодо активності в промисловості Китаю, свідчать дані торгів, пише "Прайм".

Ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 09.29 мск знизилася на 0,03% - до 107,82 долара за барель. Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,18% і склала 97,54 долара за барель.

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За даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні за минулий тиждень збільшилися на 6,4 мільйона барелів - до 357,6 мільйона барелів. Аналітики вважали, що запаси нафти виростуть на 2,34 мільйона барелів.

До того ж загальні запаси бензину скоротилися на 0,8 мільйона барелів, або на 0,3%, і становили 234,4 мільйона барелів. Запаси дистилятів зменшилися на 4,6 мільйона барелів, або на 3,8% - до 116,2 мільйона барелів.

"Більший, ніж очікувалося, попит на нафтопродукти надав ринку тенденцію до підвищення", - вважає аналітик Price Futures Group в Чикаго Філ Флінн (Phil Flynn), якого цитує агентство Рейтер.

Згідно з підсумковою оцінкою HSBC, індекс ділової активності в промисловості Китаю знизився в січні до 49,5 пункту з 50,5 пункту в грудні. Аналітики очікували зниження до рівня первісної оцінки в 49,6 пункту.