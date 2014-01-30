Ірак планує до 2020 року збільшити обсяг видобутку нафти втричі

Уряд Іраку планує наростити обсяг видобутку нафти втричі до 2020 року, заявив віце-прем'єр Іраку з питань енергетики Хусейн аль-Шахрістані, передають Вести.ru.

Виступаючи на конференції, присвяченій темі "Енергетичний ринок Близького Сходу", організованої британським аналітичним центром Chatham House, Хусейн аль-Шахрістані заявив, що в поточному десятилітті Ірак планує збільшити обсяг видобутку нафти до 9 млн барелів на добу. У цей момент він становить 3 млн барелів.

"Ми розуміємо, що світ має потребу в забезпеченні економічного зростання паливом", - заявив аль-Шахрістані.

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Для Іраку подібна ініціатива є можливістю змістити Саудівську Аравію з лідируючих позицій на ринку палива і розпочати інтенсивне відновлення економіки і інфраструктури, яка була практично повністю знищена в результаті війни і внутрішніх конфліктів.

Британські нафтові компанії BP і Royal Dutch Shell можуть взяти активну участь у програмі, яку подав аль-Шахрістані. Річ у тому, що обидві компанії володіють великими родовищами на півдні Іраку, без яких наростити обсяги видобутку до озвучених значень на цей момент неможливо.

Більше того, щоб закріпити свої позиції на ринку нафти, влада Іраку планує сприяти збільшенню видобутку в Ірані, щоб виступити єдиним фронтом проти Саудівської Аравії на глобальному ринку нафти.

"Іран знаходиться в постійному контакті з нами. Вони хочуть розділити з нами участь у запропонованій моделі", - заявив аль-Шахрістані.

За його словами, Багдад працює над тим, щоб допомогти залучити інвестиції в Іран, а також домогтися повного зняття санкцій. Спільно Іран і Ірак володіють найбільшими запасами нафти, і на цей момент їх потенціал за обсягами видобутку нафти становить близько 12,5 млн барелів на добу.