Прибуток Shell за рік знизився на 39%

Чистий прибуток англо-голландської Royal Dutch Shell, яка припадає на акціонерів компанії, за 2013 рік знизився на 39% у порівнянні з 2012 роком, і становив 16,37 мільярда доларів, передає "Прайм" з посиланням на компанію.

Чистий прибуток за четвертий квартал 2013 року становив 1,78 мільярда доларів, що у 3,7 рази менше показника за аналогічний період 2012 року.

Прибуток у перерахунку на одну звичайну акцію минулого року становив 2,6 долара проти 4,26 долара у 2012 році, у четвертому кварталі - 0,28 долара проти 1,07 долара за жовтень-грудень 2012 року. Виручка компанії у 2013 році становила 459,6 мільярда доларів проти 481,7 мільярда доларів у 2012 році. Обсяг капвкладень Shell у четвертому кварталі становив 15,8 мільярда доларів, за 2013 рік загалом - 44,3 мільярда доларів.

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"Нам слід поліпшити фінансові результати, досягти більшої ефективності капіталу і продовжити покращувати операційні показники", - зазначив глава компанії Бен ван Берден.

Обсяг видобутку вуглеводнів Shell в четвертому кварталі становив 3,251 мільйона барелів нафтового еквівалента на добу, що на 5% нижче показника за аналогічний період 2012 року. Показник за 2013 рік становив 3,199 мільйона барелів нафтового еквівалента на добу (зниження на 2%).

Royal Dutch Shell - британо-нідерландська нафтогазова компанія, що займається видобутком і переробкою вуглеводнів більш ніж у 40 країнах світу.

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